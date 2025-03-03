Yayınlanma: 03.03.2025 - 20:21

Güncelleme: 03.03.2025 - 20:21

Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin tekipçileri 16. bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir'in yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 16. bölümü 3 Mart Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Alya Cihan’ın Mine’yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Alya karşısında Sadakat’i bulur. Alya’nın Cihan’a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya’ya boşanması için baskı uygular. Sadakat’in sunduğu teklifi düşünen Alya kendisi için mi yoksa Sadakat’in çıkarı için mi karar verecektir?

Kaya’nın Zerrin’le evlenmeye çalışması büyük felaketleri de beraberinde getirir. Alya’nın onların aşkına sahip çıkıp peşlerinden gitmesi tahmin edemeyeceği bir tehlikenin içine düşmesine sebep olurken Şahin’in geleceğini karanlığa sürükler. Cihan yeni bir kan davası doğmaması için karşı tarafla anlaşma sağlamak için uğraşır.

Alya, Mine gerçeğini bir türlü kabullenemediğinden duyguları kıskançlık ve nefret arasındaki o ince çizgide gidip gelir. Kendini Cihan’ın Mine’yle olan ilişkisinde sorun olarak kabul edip bir karar alır. Bu kararı öğrenen Cihan ne yapacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan’ın Mine’nin evine gelmesi Alya’nın içinde büyüttüğü kuşkuyu daha da derinleştirirken aklından çıkaramadığı soruyu da sormasına neden olur. Kaya’nın Zerrin’i kaçırması Albora ailesine yeni bir düşman daha kazandırtır. Mahmut’la bir olan Ecmel, Kaya için ölüm fermanı çıkartırken Cihan kardeşini bulmak için elinden geleni yapar. Kaya evlilik planını gizlice gerçekleştirmeye çalışırken karşısına çıkan davetsiz misafir olayların seyrini değiştirmeye neden olacaktır. Cihan bir yandan kardeşini ararken bir yandan da aşiretlerin çıkardığı ayaklanmayı bastırmakla uğraşır. Şahin’in Cihan’a baş kaldırması durumları daha da kötüleştirirken Nare Şahin’deki değişimden korkmaya başlar. Cihan ailesini üzerlerinde dolaşan kara bulutlarından korumaya çalışırken Mine’den gelecek olan tehlikeden habersizdir.