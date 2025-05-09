Yayınlanma: 09.05.2025 - 22:14

Güncelleme: 09.05.2025 - 22:14

Prens dizisinin merakla beklenen 3. sezonu izleyicilerle buluştu. Tarihi komedi türündeki Prens'in yeni sezonunda yer alan oyuncuları, yeni sezonun konusu ve dizinin nereden izlenebileceği merak ediliyor. Peki, Prens dizisinin 3. sezonu kaç bölüm, oyuncuları kim? Prens nereden izlenebilir?

PRENS 3. SEZON NEREDE VE NASIL İZLENİR?

Prens dizisinin 3. sezonu, Max Türkiye platformunda yayınlandı. BluTV'nin Max'e dönüşmesiyle birlikte, eski BluTV aboneleri mevcut hesap bilgileriyle Max'e giriş yaparak diziyi izlemeye devam edebilir. Yeni kullanıcılar ise üye olarak veya Max uygulamasını indirerek diziye ulaşabilir.

PRENS 3. SEZON OYUNCULARI KİM?

Yeni sezonda da sevilen karakterler izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca, kadroya yeni isimler de dahil oldu. İşte 3. sezonun öne çıkan oyuncuları:

Giray Altınok – Prens

Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion

Derya Pınar Ak – Prenses Hasharia

Çağdaş Onur Öztürk – Komutan Thenio

Serdar Orçin – Vezir Kalesh

Aslı Tandoğan – Anarkhia

Bahadır Vatanoğlu – Komutan Larg

Onur Özaydın – Orion

Hüseyin Avni Danyal – Kral Thun

Yılmaz Gruda – Bilge Larousse

Canberk Gültekin – Köle

Binnur Kaya – Venedik Kraliçesi

PRENS 3. SEZON KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

Yeni sezonun 7 veya 8 bölümden oluşması bekleniyor. Haftalık olarak Max platformunda yayımlanacak.