Prens dizisinin 3. sezonu kaç bölüm, oyuncuları kim? Prens nereden izlenebilir?
Prens dizisinin yeni sezonunun yayımlanmasının ardından dizinin takipçileri 3. sezonun kadrosunu ve kaç bölüm olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Prens dizisinin 3. sezonu kaç bölüm, oyuncuları kim? Prens nereden izlenebilir?
Prens dizisinin merakla beklenen 3. sezonu izleyicilerle buluştu. Tarihi komedi türündeki Prens'in yeni sezonunda yer alan oyuncuları, yeni sezonun konusu ve dizinin nereden izlenebileceği merak ediliyor. Peki, Prens dizisinin 3. sezonu kaç bölüm, oyuncuları kim? Prens nereden izlenebilir?
PRENS 3. SEZON NEREDE VE NASIL İZLENİR?
Prens dizisinin 3. sezonu, Max Türkiye platformunda yayınlandı. BluTV'nin Max'e dönüşmesiyle birlikte, eski BluTV aboneleri mevcut hesap bilgileriyle Max'e giriş yaparak diziyi izlemeye devam edebilir. Yeni kullanıcılar ise üye olarak veya Max uygulamasını indirerek diziye ulaşabilir.
PRENS 3. SEZON OYUNCULARI KİM?
Yeni sezonda da sevilen karakterler izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca, kadroya yeni isimler de dahil oldu. İşte 3. sezonun öne çıkan oyuncuları:
Giray Altınok – Prens
Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion
Derya Pınar Ak – Prenses Hasharia
Çağdaş Onur Öztürk – Komutan Thenio
Serdar Orçin – Vezir Kalesh
Aslı Tandoğan – Anarkhia
Bahadır Vatanoğlu – Komutan Larg
Onur Özaydın – Orion
Hüseyin Avni Danyal – Kral Thun
Yılmaz Gruda – Bilge Larousse
Canberk Gültekin – Köle
Binnur Kaya – Venedik Kraliçesi
PRENS 3. SEZON KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?
Yeni sezonun 7 veya 8 bölümden oluşması bekleniyor. Haftalık olarak Max platformunda yayımlanacak.
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