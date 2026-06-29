Yaban Pençesi filminin yönetmen koltuğunda James Nunn oturuyor. Filmin senaristliğini Dominic Burns üstleniyor. Peki, Yaban Pençesi filminin konusu ne? Yaban Pençesi filminin oyuncuları kim?

YABAN PENÇESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir gizli operasyon ekibi, son bir görev olarak umutsuz bir soygunu gerçekleştirmek ve 8 yaşında bir kızı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Şehir çapındaki bir isyanın ortasında ölümcül sokaklarda gezinmek, büyük bir fidye ödemek ve tehlikeli bir suç örgütünü suçlamak için yalnızca 12 saatleri vardır.

YABAN PENÇESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kate Beckinsale

Lewis Tan

Charles Dance

Rasmus Hardiker

Alice Krige

Bailey Patrick

Tom Bennett

Matt Willis

Roxy Striar

Edmund Kingsley

YABAN PENÇESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yaban Pençesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.