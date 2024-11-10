Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:17

Güncelleme: 10.11.2024 - 17:17

Yakın Tehdit filminin yönetmen koltuğunda Harold Becker oturuyor. Filmin senaristliğini Lewis Colick, William S. Comanor ve Gary Drucker üstleniyor. Peki, Yakın Tehdit filminin konusu ne? Yakın Tehdit filminin oyuncuları kim?

YAKIN TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Frank Morrison (Travolta) eşinden boşanınca ailesi parçalanmış ve 11 yaşındaki oğlu Danny, annesi Susan'ın (Teri Polo) vesayetine verilmiştir. Tekrar evlenen Susan'ın yeni eşi Rick Barnes (Vince Vaughn), ilk bakışta iyi bir aile babası olacağa benzemekte ve eşine de güven vermektedir. Oysa küçük Danny, üvey babasının garip ve tehlikeli bir adam olduğundan şüphelenir ve annesi kendisine inanmayınca öz babasını durumdan haberdar eder. Susan eski eşi Frank'i kendinden ve çocuğundan uzak tutabilmek için her şeyi yapadursun, yeni eşine dair bazı korkunç gerçekler de yavaş yavaş su yüzüne çıkacaktır.

YAKIN TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vince Vaughn

John Travolta

Holmes Osborne

Teri Polo

Debra Mooney

Chris Ellis

Matt O'Leary

Ruben Santiago-hudson

Rebecca Tilney

George Christy

Leland L. Jones

Susan Floyd

William Parry

James Lashly

Suzanne Nystrom

David Bridgewater

Steve Buscemi

YAKIN TEHDİT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yakın Tehdit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.