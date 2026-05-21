Yalanlar İçinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Adrian Bol üstleniyor. Peki, Yalanlar İçinde filminin konusu ne? Yalanlar İçinde filminin oyuncuları kim?

YALANLAR İÇİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Martin Baxter, M16 ajanıylen yanlış giden bir operasyon nedeniyle karısını kaybeder. Yaşadığı trajedinin ardından Baxter, emekli olup kızı Lisa ile sakin bir yaşam sürer. Ancak yıllar sonra sonra Baxter'ın geçmişi onu yakalar ve bilinmeyen istihbarat teşkilatlarının operasyonları hakkındaki şok edici gerçeği ortaya çıkarmak için casusluk dünyasına geri döner.

YALANLAR İÇİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins

Honor Kneafsey

Yuliia Sobol

Anna Butkevich

Andrea Vasiliou

Martin McDougall

Tetiana Nosenko

Sami Karim

Matt Mitler

YALANLAR İÇİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yalanlar İçinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.