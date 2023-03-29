Yalı Çapkını dizisi karışıyor. Başrolün üstü çizildi. Ayrılıyor

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 23:29

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 23:29

Cuma akşamlarının yıldız dizisi Yalı Çapkını izlenme rekorları kırmaya devam ederken şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Söz konusu ayrılık kararı bir anda gündeme oturdu.

SEYRAN BOŞANMA KARARI ALDI

Seyran, Ferit ve annesinin konuşmalarını duyduktan sonra olanlara artık daha fazla dayanamayarak ayrılmak istediğini söyledi.

DİZİDEN AYRILACAK OYUNCU KİM?

Haber Global'de yer alan habere göre, Pelin karakteriyle dikkat çeken başrol oyuncusu Buçe Buse Kahraman diziye veda edecek.

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

Buçe Buse Kahraman 1 Nisan 1996 İzmir doğumlu. Üniversite eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde aldı. Yer aldığı ilk proje 2017 yapımı Kötü Çocuk'tu ve filmde Cansu karakterini canlandırdı.

İlk dizi projesi olarak Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi. 3. sezonunda Yasak Elma dizisinde Lila karakteri olarak ekranlara geldi.

Buçe Buse Kahraman, Uyanış Büyük Selçuklu ve Baş Belası projelerinde de izleyici karşısına çıktı.

İSTENMEYEN KARAKTER OLMUŞTU

Öte yandan Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin karakteri Yalı Çapkını hayranları tarafından istenmeyen karakter ilan edilmişti. Hakarete varan paylaşımlarla hedef olan Buçe Buse Kahraman, menajeri aracılığıyla sert bir açıklama yapmış ve hukuki mücadele başlatacağını duyurmuştu.



