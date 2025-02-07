Yayınlanma: 07.02.2025 - 19:51

Güncelleme: 07.02.2025 - 19:51

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 93. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını’nın merakla beklenen yeni bölümü 7 Şubat Cuma günü Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna’nın hayatta olduğunu öğrenirken korkunç bir gerçekle yüzleşir. Ailede yas ve öfke kol gezerken Ferit ise intikam almak için gözü dönmüş durumdadır. Ancak Halis Ağa, her şeyi dizginlemeye çalışarak ailesini korumanın başka yollarını bulur. Öte yandan Abidin ve Suna arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Abidin'in, Suna’yla son bir kez görüşme talebi tüm dengeleri değiştirir. Zaferinin tadını çıkaran Büyükhanım, bir kâbusun içinde uyanır: Oğullarını kaybetme korkusu onu derinden sarsacaktır. Ancak gücü elinde tutmaya devam etmek için Korhanları tamamen silmekten başka çaresi yoktur. Seyran’ın öfkesi ise kontrol edilemez bir hâl alır; artık intikam için harekete geçmeye hazırdır.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna’nın hayatta olduğunu öğrenirken korkunç bir gerçekle yüzleşir. Ailede yas ve öfke kol gezerken Ferit ise intikam almak için gözü dönmüş durumdadır. Ancak Halis Ağa, her şeyi dizginlemeye çalışarak ailesini korumanın başka yollarını bulur. Öte yandan Abidin ve Suna arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Abidin'in, Suna’yla son bir kez görüşme talebi tüm dengeleri değiştirir. Zaferinin tadını çıkaran Büyükhanım, bir kâbusun içinde uyanır: Oğullarını kaybetme korkusu onu derinden sarsacaktır. Ancak gücü elinde tutmaya devam etmek için Korhanları tamamen silmekten başka çaresi yoktur. Seyran’ın öfkesi ise kontrol edilemez bir hâl alır; artık intikam için harekete geçmeye hazırdır.