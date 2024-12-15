Reytingler beklentinin altında kaldı: ‘Yalı Çapkını’nın final tarihi belli oldu!
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi üç sezondur seyirciyi ekran başına topluyor.
Yalı Çapkını dizisinin yurt dışı satış grafiği ve seyirci talebi nedeniyle geçen sezon sonu final kararından vazgeçilmiş ve bir sezon daha uzatılmıştı. Bu sezon da elde edilen reytingler beklentiyi karşılayamadı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin zaman zaman izlenme oranlarının artması ekran ömrünü uzattı. Son gelen bilgiye göre dizinin reytingleri çok fazla düşmezse 100. bölüme kadar devam ettirilmesi planlanıyor.
NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
13 Aralık’ta 87. bölümü ekrana gelen dizinin yılbaşı haftası şimdilik bir hafta olarak planlanan reklam tatiliyle beraber Yalı Çapkını mart sonunda ekrana gelecek büyük finaliyle ekran macerası son bulacak. Ancak dizinin izlenmeleri bu sürede çok düşerse final tarihi öne çekilecek.
Etiketler: #Yalı Çapkını #final
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