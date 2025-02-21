Yayınlanma: 21.02.2025 - 19:37

Güncelleme: 21.02.2025 - 19:37

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 94. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını’nın merakla beklenen yeni bölümü 21 Şubat Cuma günü Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ayşen’in merdivenlerden düşmesiyle yalıda büyük bir kriz patlak verir. Seyran ve Abidin, Ayşen’in sağlık durumu için endişelenirken Büyükhanım, durumu manipüle ederek Suna’yı suçlu duruma düşürmeye çalışır. Suna ise panik içinde masumiyetini kanıtlamaya çabalarken, geçmişten gelen hesaplaşmalar gün yüzüne çıkar.Öte yandan, Ferit dedesi Halis’in sağlık durumunun ciddiyetini öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Ailesinin ve işlerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Ferit, Seyran’ın desteğiyle önemli bir kararın eşiğine gelir.Abidin ve Suna, tüm yaşananlardan sonra yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak Büyükhanım, Abidin’in kendisinden kopmasına izin vermemeye kararlıdır.Hastanede gözlerini açan Ayşen, Suna ile yüzleşir ve sessiz kalması karşılığında ondan bazı taleplerde bulunmaya hazırlanır. Korhanlar, artık hiç olmadığı kadar kenetlenmiş bir durumdadır.