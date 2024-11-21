Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık!

Kulislerden sızan bilgiye göre, Yalı Çapkını dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak.

Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:49

Yalı Çapkını dizisi 3 sezonunda da seyirci ekran başına topluyor.

Yalı Çapkını dizisindeki ayrılıklar devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, son dönemde dizinin aşıkları Seyran ve Ferit’in aşklarını temize çektiği sahnelerle dikkat çeken dizide son olarak flaş bir ayrılık yaşanacak.

Kulislerden sızan bilgiye göre, bu sezon başında dizinin ekibine Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil de ekipten ayrılıyor.


Etiketler: #Pelin Akil #Yalı Çapkını

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