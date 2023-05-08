Yargı sezon finalinde neler oldu? Ilgaz öldü mü? Ceylin hamile mi? Yargı yeni sezonda neler olacak?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 09:42

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:12

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Yargı dizisi 7 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümü ile sezon finaline gittiğini duyurdu. Yayınlanan bölümde Savcı Ilgaz'ın ölmüş olması hayranlarını derinden etkilerken Kaan urgancıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki, Yargı sezon finalinde neler oldu? Ilgaz öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı'dan ayrıldı? Yargı yeni sezonda neler olacak? İşte ayrıntılar...

YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yargı'nın 7 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanan 63. Bölümünde Ceylin, Ilgaz'ın ardından gözyaşı döküyor!

Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz’ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin’i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.

Oğlunun ani kaybına Metin’in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar’a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.

Ömer’i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.

Ilgaz’ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin’i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin’i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da…

Can damarlarından en büyüğü kopan Ceylin, hayata tutunmak için gerçeği bulmak adına elinden ne geliyorsa yapmak için çabalar; ancak, acısının üstünden gelmeye çalışmanın imkansızlığını kabullenmişken, Eren’den gelen bir teklif onu beklemediği bir yere götürecektir.

YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ, KAAN URGANCIOĞLU DİZİDEN AYRILDI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin sezon finalinde başrol karakterlerinden biri olan Savcı Ilgaz Kaya'ya ait olduğu görülen bir cenaze töreni yapıldı. Ceylin, Ilgaz'ın öldüğünü teşhis etti ve ölümün ardından otopsi raporları hazırlandı. Ceylin ise gözyaşları içinde 'Gerçekten gittin mi, bırtaktın mı beni gerçekten?' sözlerini sarf etti. Ancak final sahnesinde Ceylin, Ilgaz'ı bir anda karşısında buldu. Peki, Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? Bu soruların cevabı yeni yeni sezonda yanıt bulacak.