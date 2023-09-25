Yargı yeni sezonundan Dilek, Filiz ve Nil kim? Ceylin ve Irgaz'ın çocuğu Mercan'a ne oldu?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 14:11

Güncelleme: 25.09.2023 - 14:11

Yargı yeni sezonuyla Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Yeni sezonla birlikte kadroya yeni isimler dahil oldu. Peki yeni isimlerden Dilek, Filiz ve Nil kim? Ceylin ve Irgaz'ın çocuğu Mercan'a ne oldu?

CEYLİN VE ILGAZ'IN ÇOCUĞU MERCAN'A NE OLDU?

Ceylin ve Ilgaz'ın çocukları Mercan ile ilgili gizem devam ediyor. Zor bir doğumdan sonra anne ve baba olan Ceylin ile Ilgaz, çocuklarını bakımında yaşadıkları sıkıntıyı aileleriyle aşıyorlar. Bu sırada gerçekleşen bir olay ikisini de sıkıntılı bir sürece sokuyor.

YARGI DİLEK KİMDİR?

3. sezonda Uğur Aslan'ın hayat verdiği Eren komiserin sevgilisi Dilek karakteriyle izleyici karşısına Seda Türkmen çıkacak.

YARGI FİLİZ KİMDİR?

Özlem Türay, Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda Filiz karakterini canlandırıyor. 2000 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nü kazanan Özlem Türay İzmir doğumlu.

YARGI NİL KİMDİR?

Müge Bayramoğlu, 3. sezonda Tilmen Hukuk Bürosu'nun avukatı Nil karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

YARGI DİZİSİNİN YENİ FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Yargı dizisi 3. sezonundan ilk bölüm pazar günü yayımlandı. 64. bölümüyle kaldığı yerden devam eden dizi, pazar günleri Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.