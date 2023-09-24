'Aile' dizisine usta isim: Ayda Aksel kadroda

Yayınlanma: 24.09.2023 - 08:19

Güncelleme: 24.09.2023 - 08:19

Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı Aile dizisinin yeni sezonu 3 Ekim'de 14. bölümüyle ekranlarda olacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan dizinin tanıtımı gündem oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Selin Şekerci avukat Serap Vural olarak seyircinin karşısına çıkarken, usta oyuncu Ayda Aksel ise Aslan’ın halası Nedret karakterine hayat verecek.