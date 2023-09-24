'Aile' dizisine usta isim: Ayda Aksel kadroda
'Aile' dizisinin oyuncu kadrosu büyüyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı dizide usta oyuncu Ayda Aksel, Nedret karakterine hayat verecek.
Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı Aile dizisinin yeni sezonu 3 Ekim'de 14. bölümüyle ekranlarda olacak.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan dizinin tanıtımı gündem oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Selin Şekerci avukat Serap Vural olarak seyircinin karşısına çıkarken, usta oyuncu Ayda Aksel ise Aslan’ın halası Nedret karakterine hayat verecek.
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