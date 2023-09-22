"Hudutsuz Sevda" dizisindeki kadın cinayeti sahnesi kan dondurdu: Kanala büyük tepki!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:32

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:48

FOX ekranları için hazırlanan "Hudutsuz Sevda" adlı dizi dün ilk bölümüyle izleyicinin beğenisine sunuldu. Dizinin bir bölümünde kadın cinayeti sahnesinin ayrıntılı bir biçimde ekrana verilerek, adete şiddeti teşvik etmesi büyük tepki topladı.

Söz konusu sahne sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler kanala da tepki gösterdi.

CİNSEL SALDIRI VE ŞİDDET!

Kadına şiddet olayları günden güne artarak devam ederken, ekranlarda bu kadar ağır içerikli şiddet sahnelerinin gösterilmesi sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Dizinin ilk bölümünün son sahnesinde bir kadının vahşice öldürüldüğü sahne, izleyicilerin kanını dondurdu. Dizide şiddetin yanı sıra cinsel saldırı sahnelerinin de yer alması, izleyicilerin dizinin yayımlandığı kanal yönetinine ve RTÜK'e de tepki göstermesine sebep oldu.

RTÜK'ün söz konusu diziye ceza vermesi gerektiğini söyleyen izleyiciler, "Bu saçmalığı nasıl kabul edip oynadınız?" diyerek oyunculara da sitem etti.