Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:24

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:24

Yarından Sonra (The Day After Tomorrow) filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich otururken filmin senaryosunu Roland Emmerich ve Jeffery Nachmanoff kaleme aldı. Peki, Yarından Sonra filmi konusu nedir? Yarından Sonra filmi nerede çekildi? İşte, Yarından Sonra filmi hakkında merak edilenler...

YARINDAN SONRA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yarından Sonra filmi, Küresel Isınma ve doğurabileceği sonuçları anlatmaktadır. İklim bilimci Jack Hall (Dennis Quaid), kutuplarda araştırma yaparken, buz katmanın kırıldığına şahit olur. Bunun nedeninin ise küresel ısınma olduğunu düşünmektedir. Dünya, bir buzul çağına girmek ve bunun sonucunda köklü bir değişikliğe uğramak üzeredir. Jack, uluslararası küresel ısınma konferansında bu konuyu dile getirmiş ama istediği etkiyi yaratamamıştır. Jack'e göre, Dünya'nın iklim dengesi Kuzey Atlantik'teki akışa göre düzenlenmektedir. Kutuplarda küresel ısınma yüzünden eriyen buz dağlarından gelen soğuk sular Kuzey Atlantik'teki bu dengeyi bozuyor ve sonuçta yazın karın yağması, kışın çiçek açması gibi tuhaflıklarla karşılaşılıyor.

New York sular altında kalmış ve birkaç saat içerisinde ani ısı düşüklüğü meydana gelecektir. Bunun farkında olan Jack Hall, oğlunu kurtarmak için yollara düşer. Filmde görsel-efektlerle hazırlanmış olan New York'un su altında kalması, Jack'in Özgürlük Heykeli'nin yanından yürümesi, kraliyet ailesini kurtarmaya giden helikopterlerin yakıtlarının aniden donması gibi sahneler izleyenleri oldukça etkilemiştir.

YARINDAN SONRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Jake Gyllenhaal - Sam Hall

Dennis Quaid - Jack Hall

Emmy Rossum - Laura Chapman

Sela Ward - Dr. Lucy Hall

Tamlyn Tomita - Janet Tokada

Arjay Smith - Brian Parks

Austin Nichols - J.D.

Ian Holm - Terry Rapson

Perry King - President Blake

Rick Hoffman - NY Businessman on Bus

YARINDAN SONRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yarından Sonra (The Day After Tomorrow) filminin IMDb puanı 10 üzerindenn 6.4 olarak belirlenmiştir.