Yasak Elma bugün var mı? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat Pazartesi Yasak Elma yayınlanacak mı?
FOX Tv ekranlarında yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yasak Elma dizisine Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilmişti. Dizinin izleyicileri Yasak Elma'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki, Yasak Elma bugün var mı? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat Pazartesi Yasak Elma yayınlanacak mı?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Deprem felaketi sonrası kanallar yeni yeni normal yayın hayatına dönmeye başladı. Dizilerin eski bölümleri ve filmler yayınlanmaya başladı. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte Yasak Elma'nın yeni bölümü araştırılmaya başladı. Peki, Yasak Elma bugün var mı? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat Pazartesi Yasak Elma yayınlanacak mı? İşte ayrıntılar...
YASAK ELMA BUGÜN VAR MI?
Kadrosunda Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam ve Sami Murat Aygün gibi önemli isimleri bulunduran FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, yayınlanan TV akışına göre bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Saat 20:00'de ekranlara gelecek olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep’tir. Kumru’ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru’dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia’ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.
YASAK ELMA OYUNCULARI
Şevval Sam
Eda Ece
Sevda Erginci
Biran Damla Yılmaz
Murat Aygen
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