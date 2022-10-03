Sevilen oyuncu Yasak Elma'ya geri dönüyor
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi sevenlerine müjde. Diziden ayrılan ünlü oyuncu geri dönüyor.
Yasak Elma dizisinde oynadığı dönemde çok sevilen oyuncunun geri döneceği müjdelendi.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, FOX’un gözbebeği projelerinden Yasak Elma dizisine sevilen oyuncu geri dönüyor. Yurt dışı satışları da çok iyi olan dizinin ilk sezonlarında oynayan Sevda Erginci projeye geri dönüyor.
Dizide Yıldız’ın ablası Zeynep rolüne hayat veren Erginci, Alihan’a hayat veren Onur Tuna’yla beraber senaryo gereği evlenip yurt dışına yerleşmişti. Kulislerde konuşulanlara göre Zeynep “Yasak Elma”ya boşanmış ve başka biriyle evlilik yapmış olarak dönecek. Ancak Zeynep’in dizide uzun soluklu kalmayacağı, konuk olacağı öğrenildi.
Öte yandan dizinin 150. bölümüne bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen ünlü manken Aylin Arasıl konuk oyuncu olacak. Arasıl’ın “Leyla” karakterine hayat vereceği öğrenildi.
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