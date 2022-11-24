Yasak Elma'ya misafir olarak gelen Sevda Erginci'ye ilişkin yeni gelişme
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya konuk oyuncu olarak katılan Sevda Erginci'nin sezon sonuna kadar kalmasına karar verildi.
FOX TV'de 5 sezondur yayımlanan Yasak Elma dizisinin haziran ayında ekrana veda etmesi planlanıyor.
Usta yapımcı Fatih Aksoy’un imza attığı dizinin eski oyuncularından Sevda Erginci projeye yıllar sonra konuk oyuncu olmuştu. Ancak ünlü oyuncunun misafirliği kalıcı oldu.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sevda Erginci’nin yeni bir gelişme olmazsa sezon sonuna kadar kalması planlanıyor.
Öte yandan dizinin Yıldız’ı Eda Ece, Asuman’ı Melisa Doğu ve Zeynep’i Sevda Erginci dün Kıyı Balık’ta yemek yedi.
Restoran çıkışı Eda Ece “Dün yine 1. olduk… 6. senede yine birinci oluyoruz ama her güzel şeyin bir sonu var. Bu sene kapatıyoruz defteri… Hazirana kadar Yasak Elma’ya doyun… Yani sonra yokş… Çok ağlayarak veda edeceğiz. Ona eminim… Çok seviyorum yönetmenim Ece Erdek Koçoğlu’na bayılıyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Yasak Elma benim kalbimde hep yaşayacak… Bu sene de güzel güzel gitsin bakalım hazirana kadar sonra… Yeni işlere bakacağız…” dedi.
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye katılırken o fotoğrafı unuttu!
- 'Hakkımı helal etmiyorum!'
- Erdoğan'dan 'Esad' sorusuna yanıt
- 'Yarın talimat gelsin...'
- Suriye'den Türkiye'ye operasyon mesajı
- CHP'nin 'özür' dilemesini istedi
- Nejat İşler gündem olan o paylaşımını sildi
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması
- 'Saray görünümlü kumarhanenizi...'
- AP'den Erdoğan ve Esad iddiası