Yasak Elma'ya misafir olarak gelen Sevda Erginci'ye ilişkin yeni gelişme

24 Kasım 2022 Perşembe, 08:33

FOX TV'de 5 sezondur yayımlanan Yasak Elma dizisinin haziran ayında ekrana veda etmesi planlanıyor.

Usta yapımcı Fatih Aksoy’un imza attığı dizinin eski oyuncularından Sevda Erginci projeye yıllar sonra konuk oyuncu olmuştu. Ancak ünlü oyuncunun misafirliği kalıcı oldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sevda Erginci’nin yeni bir gelişme olmazsa sezon sonuna kadar kalması planlanıyor.

Öte yandan dizinin Yıldız’ı Eda Ece, Asuman’ı Melisa Doğu ve Zeynep’i Sevda Erginci dün Kıyı Balık’ta yemek yedi.

Restoran çıkışı Eda Ece “Dün yine 1. olduk… 6. senede yine birinci oluyoruz ama her güzel şeyin bir sonu var. Bu sene kapatıyoruz defteri… Hazirana kadar Yasak Elma’ya doyun… Yani sonra yokş… Çok ağlayarak veda edeceğiz. Ona eminim… Çok seviyorum yönetmenim Ece Erdek Koçoğlu’na bayılıyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Yasak Elma benim kalbimde hep yaşayacak… Bu sene de güzel güzel gitsin bakalım hazirana kadar sonra… Yeni işlere bakacağız…” dedi.