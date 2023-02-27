Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:58

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:04

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Deprem felaketi sonrası kanallar yeni yeni normal yayın hayatına dönmeye başladı. Dizilerin eski bölümleri ve filmler yayınlanmaya başladı. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte Yasak Elma'nın yeni bölümü araştırılmaya başladı. Peki, Yasak Elma bugün var mı? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? 27 Şubat Pazartesi Yasak Elma yayınlanacak mı? İşte ayrıntılar...

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI?

Kadrosunda Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi önemli isimleri bulunduran FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, yayınlanan TV akışına göre bu akşam 20:00'de izleyicisiyle buluşacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep’tir. Kumru’ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru’dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia’ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam

Eda Ece

Sevda Erginci

Biran Damla Yılmaz

Murat Aygen