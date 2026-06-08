Geçmişle bugünü sarsıcı bir hikayeyle buluşturan Prime Video’nun yeni yerli orijinal filmi "Yaz Evi", Haziran’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Yaz Evi filminin konusu nedir? Yaz Evi filminin oyucuları kimler? Yaz Evi filmi ne zaman yayımlanacak?

YAZ EVİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fantastik ve dram türlerini bir araya getiren “Yaz Evi”, 1990’lı yılların nostaljik atmosferini günümüzle buluşturan bir hikâyeyi konu alıyor. Film, 2026 yılında yaşayan 21 yaşındaki Selin’in gizemli bir olay sonucu 30 yıl geçmişe, 1996 yazına gitmesiyle başlıyor. Selin, kendisini bir anda ailesinin gençlik döneminde bulurken geçmişin önemli sırlarına da tanıklık ediyor.

YAZ EVİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrolünde Selin karakterine Mina Demirtaş hayat verirken, Zeynep’in gençliğini Derya Pınar Ak, Sinan’ın gençliğini ise Onur Seyit Yaran canlandırıyor. Kadroda ayrıca Selma Ergeç, Nehir Erdoğan, Çağdaş Onur Öztürk, Kamil Güler ve Tugay Erdoğan gibi deneyimli isimler de yer alıyor. Hikâye, gençlik ve yetişkinlik dönemleri arasında kurulan güçlü bağlarla dikkat çekiyor.

YAZ EVİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Yaz Evi” filminin çekimleri Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.