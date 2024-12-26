Yeniden Başlamak filminin konusu ne? Yeniden Başlamak filminin oyuncuları kim?
Yeniden Başlamak filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeniden Başlamak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yeniden Başlamak filminin konusu ne? Yeniden Başlamak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yeniden Başlamak filminin yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız oturuyor. Filmin senaristliğini Eşref Ziya üstleniyor. Peki, Yeniden Başlamak filminin konusu ne? Yeniden Başlamak filminin oyuncuları kim?
YENİDEN BAŞLAMAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adam, bir kağıt toplayıcının hayatına beklenmedik bir şekilde dahil olur. Onun geçmişini çözmek için başlayan arayış, trajik bir kazayı ve derin bir sırrı açığa çıkarır. Ancak finalde ortaya çıkan gerçek, tüm hikayeyi bambaşka bir perspektife taşır: Bu adam gerçekte kimdir?
YENİDEN BAŞLAMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Eşref Ziya
Öykü Çelik
Batuhan Ekşi
Ali Buhara Mete
Mehmet Ali Tuncer
Halil Necipoğlu
Nazan Diper
Osman Alkaş
Ahmet Yenilmez
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Dava ertelendi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- CHP’nin asgari ücret tepkisi ve Özgür Özel’in hazır cevaplığı
- 'Lösemiyle mücadele ediyor... Yaşama şansı yüzde 50'
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?