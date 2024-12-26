Yayınlanma: 26.12.2024 - 23:43

Güncelleme: 26.12.2024 - 23:43

Yeniden Başlamak filminin yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız oturuyor. Filmin senaristliğini Eşref Ziya üstleniyor. Peki, Yeniden Başlamak filminin konusu ne? Yeniden Başlamak filminin oyuncuları kim?

YENİDEN BAŞLAMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adam, bir kağıt toplayıcının hayatına beklenmedik bir şekilde dahil olur. Onun geçmişini çözmek için başlayan arayış, trajik bir kazayı ve derin bir sırrı açığa çıkarır. Ancak finalde ortaya çıkan gerçek, tüm hikayeyi bambaşka bir perspektife taşır: Bu adam gerçekte kimdir?

YENİDEN BAŞLAMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eşref Ziya

Öykü Çelik

Batuhan Ekşi

Ali Buhara Mete

Mehmet Ali Tuncer

Halil Necipoğlu

Nazan Diper

Osman Alkaş

Ahmet Yenilmez