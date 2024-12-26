Korkunç Şüphe Cici Anne filminin konusu ne? Korkunç Şüphe Cici Anne filminin oyuncuları kim?
Korkunç Şüphe Cici Anne (Glass House: The Good Mother) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Korkunç Şüphe Cici Anne filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Korkunç Şüphe Cici Anne filminin konusu ne? Korkunç Şüphe Cici Anne filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Korkunç Şüphe Cici Anne filminin yönetmen koltuğunda Steve Antin oturuyor. Filmin senaristliğini Wesley Strick ve Brett Merryman üstleniyor. Peki, Korkunç Şüphe Cici Anne filminin konusu ne? Korkunç Şüphe Cici Anne filminin oyuncuları kim?
KORKUNÇ ŞÜPHE FİLMİNİN KONUSU NE?
Kanınızı donduracak bu gerilim filminde, anne ve babasını trajik bir kazada kaybeden genç Abby Snow ve küçük erkek kardeşi Ethan Eve ve Raymond Goode sayesinde kendilerine yeni bir ev bulurlar Onları evlat edinen Goode’ların uzaktaki malikânesine taşınan kardeşler çok geçmeden yeni anne babalarının hiçte göründükleri gibi olmadığını fark eder. Sevgi ve güven dolu bir yuva hayali kuran Show’ların bu rüyası, işkence, nefret ve korku dolu bir kâbusa dönüşür.
KORKUNÇ ŞÜPHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason London
Joel Gretsch
Angie Harmon
Tasha Smith
Bobby Coleman
Cyia Batten
Adam Tomei
Jordan Hinson
Tim Cooney
Robert Merrill
KORKUNÇ ŞÜPHE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Korkunç Şüphe Cici Anne filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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