Yayınlanma: 26.12.2024 - 22:16

Güncelleme: 26.12.2024 - 22:16

Aşk Tarifi filminin yönetmen koltuğunda Scott Hicks oturuyor. Filmin senaristliğini Carol Fuchs üstleniyor. Peki, Aşk Tarifi filminin konusu ne? Aşk Tarifi filminin oyuncuları kim?

AŞK TARİFİ FİLMİNİN KONUSU NE?

İyi bir baş aşçı olan Kate, hayatını tıpkı çalıştığı restoranın mutfağını yönetir gibi yaşamaktadır. Disiplin ve mükemmeliyetçilik başta olmak üzere kuralcı, tatlı sert bir kadındır. Bir gün yaşamı, hayatına giren iki kişi ile değişime uğrar. Yeğeni Zoe’nun gelmesi ile dengeleri alt üst olan Kate bir taraftan da aşka doğru yol almaktadır. Nick’e hissettikleri alıştığı disiplini aşan bir duruma sevk eder onu. Şimdi bu yeni hayatla mücadele söz konusudur. Hiçbir şeyin kurallar içinde kalması pek olası görünmemektedir.

AŞK TARİFİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Catherine Zeta-Jones - Kate Armstrong

Aaron Eckhart - Nick

Abigail Breslin - Zoé

Patricia Clarkson - Paula

Matt Servitto - Doctor

Jenny Wade - Leah

Lily Rabe - Bernadette

Matthew Rauch - Ken

AŞK TARİFİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aşk Tarifi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.