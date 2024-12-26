Evcilik filminin konusu ne? Evcilik filminin oyuncuları kim?

Evcilik filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Evcilik filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Evcilik filminin konusu ne? Evcilik filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Evcilik filminin konusu ne? Evcilik filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 23:33

Evcilik filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ümit Ünal üstleniyor. Peki, Evcilik filminin konusu ne? Evcilik filminin oyuncuları kim? 

EVCİLİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Ege kıyılarındaki sakin bir küçük otel: Evcilik. Hayatlarından sıkılmış genç bir çift, Fırat ve Filiz, Evcilik'e gelirler. Oteli işleten Özkan ve yaşı ondan hayli küçük karısı Aysun ile tanışırlar. Özkan ve Aysun arasında çok doğal, sınırsız bir aşk vardır. Birbirlerine takma isimlerle Kınalı ve Duman diye hitap ederler. Filiz ve Fırat köylü çiftin aşkına özenir, onların aksanını komik bulup, bir oyun gibi onları taklit ederler. Ama Aysun ve Özkan bu oyuna şahit olunca kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin savaş alanı haline gelir.

EVCİLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nejat İşler

Öykü Karayel

Fatih Artman

Deniz Işın

Selen Uçer

Rüçhan Çalışkur


Etiketler: #konusu nedir?

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