Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sultan’ın elinde tuttuğu yüzükle Ceylan’ın karşısına çıkmasıyla gerilim zirveye taşınır. Yüzüğün Ceylan’ın çekmecesinde bulunması, onu hazırlıksız yakalarken yeni bir yalanın kapısını aralar.

Ceylan bir yandan durumu toparlamaya çalışırken, diğer yandan Haydar Ali ile kaçınılmaz bir yüzleşmenin içine sürüklenir. Aralarındaki konuşma giderek sertleşirken, Ceylan’ın sorgulayıcı tavrı, bastırdığı duyguların artık kontrol edilemez hale geldiğini gösterir.

Öte yandan Sultan ile Haydar Ali arasında yeniden filizlenen yakınlık, bu karmaşık dengeyi daha da hassas bir noktaya taşır. Haydar Ali’nin attığı adım, bu ilişkinin bambaşka bir yöne evrilebileceğinin sinyalini verir.

Ancak perde arkasında çok daha tehlikeli bir oyun kurulmaktadır. Hamit cephesinde atılan adımlar ve Bozo’nun verdiği talimat, açık bir çatışmanın fitilini ateşler.

Kartal’ın gölgesi giderek büyürken, Yeraltı’nda herkes daha sert, daha acımasız bir oyunun içine çekilir.

Bu kez yüzleşmeler kaçınılmazdır.

Ve hiçbir yalan sonsuza kadar saklı kalmaz.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Bozo’nun tüm aileyi çiftlikte toplaması, dışarıdan sıradan bir kutlama gibi görünse de perde arkasında çok daha büyük bir plan vardır. Herkes keyifli bir gün geçirdiğini sanırken, Kartal’ın kurduğu sinsi düzenek beklenmedik bir anda devreye girer ve yaşanan patlama Yeraltı’nda taşları yerinden oynatır. Bu saldırı, savaşın artık çok daha kişisel bir hale geldiğini herkese gösterir.

Yaşanan felaketin ardından Haydar Ali için dünya durma noktasına gelir. Kardeşinin yaşam mücadelesi, onu hem kendi geçmişiyle hem de yaptığı seçimlerle yüzleşmeye zorlar. Vereceği tepki yalnızca kendisini değil, çevresindeki herkesi etkileyecek kadar büyük olacaktır.

Ceylan ise bir yandan Haydar Ali ile arasında yıllardır bastırdığı duygularla yüzleşirken, diğer yandan Bozo’yla kurduğu hayatın çatırdamaya başladığını hisseder. Söylenemeyen her gerçek, ertelenen her hesaplaşma onları geri dönülmez bir sona yaklaştırmaktadır.

Öte yandan Kartal’ın Kaan üzerinden kurduğu oyun, savaşın seyrini değiştirecek yeni bir kırılma yaratır. Yapılan fedakarlık ile işlenen ihanet arasındaki çizgi silinirken, bazı kararların bedeli yalnızca verenlere değil herkese ödetilecektir.

Yeraltı’nda artık kimse masum değil.

Ve bu savaşta en ağır bedeli, sevdiklerini korumaya çalışanlar ödeyecek.

YERALTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin 13. bölümü 29 Nisan Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.