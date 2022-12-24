Yılbaşı Gecesi filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2011 yılında vizyona giren Yılbaşı Gecesi filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Yılbaşı Gecesi filminin konusu ne? Yılbaşı Gecesi filminin oyuncuları kim? Yılbaşı Gecesi filminin IMDb puanı kaç?
Yılbaşı Gecesi (New Year's Eve), yönetmenliğini Garry Marshall, senaristliğini Katherine Fugate'in üstlendiği, 2011 yapımlı bir komedi filmidir.
YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, New York City'deki birkaç çiftin ve bekarın hayatını yılbaşı gecesi boyunca komik unsurlarıyla ele alıyor.
YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Halle Berry
Jessica Biel
Jon Bon Jovi
Abigail Breslin
Chris "Ludacris" Bridges
Robert De Niro
Josh Duhamel
Zac Efron
Héctor Elizondo
Katherine Heigl
Ashton Kutcher
Seth Meyers
Lea Michele
Sarah Jessica Parker
Michelle Pfeiffer
Til Schweiger
Hilary Swank
Sofía Vergara
YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yılbaşı Gecesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.
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