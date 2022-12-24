Yılbaşı Gecesi filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2011 yılında vizyona giren Yılbaşı Gecesi filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Yılbaşı Gecesi filminin konusu ne? Yılbaşı Gecesi filminin oyuncuları kim? Yılbaşı Gecesi filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 10:05
Yılbaşı Gecesi filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Yılbaşı Gecesi (New Year's Eve), yönetmenliğini Garry Marshall, senaristliğini Katherine Fugate'in üstlendiği, 2011 yapımlı bir komedi filmidir.

YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, New York City'deki birkaç çiftin ve bekarın hayatını yılbaşı gecesi boyunca komik unsurlarıyla ele alıyor. 

YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Halle Berry

Jessica Biel

Jon Bon Jovi

Abigail Breslin

Chris "Ludacris" Bridges

Robert De Niro

Josh Duhamel

Zac Efron

Héctor Elizondo

Katherine Heigl

Ashton Kutcher

Seth Meyers

Lea Michele

Sarah Jessica Parker

Michelle Pfeiffer

Til Schweiger

Hilary Swank

Sofía Vergara

YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yılbaşı Gecesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.


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