Nostalji filminin konusu ne, oyuncuları kim?

1983 yılında vizyona giren Nostalji filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Nostalji filminin konusu ne? Nostalji filminin oyuncuları kim? Nostalji filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 11:32
Nostalji filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Nostalji (Nostalgia), yönetmenliğini üstlenen Andrei Tarkovsky'nin, senaristliğinde Tonino Guerra ile birlikte çalıştığı, 1983 yapımlı bir dram filmidir.

NOSTALJİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, ülkesini terk etmiş ve vatan özlemi duyan bir entelektüelin hikâyesini anlatır.

NOSTALJİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oleg Yankovsky

Erland Josephson

Domiziana Giordano

NOSTALJİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Nostalji filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.


Film dram filmi yabancı film

En Çok Okunan Haberler