Yayınlanma: 21.02.2025 - 20:11

Güncelleme: 21.02.2025 - 20:11

atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli'nin yeni bölümünde neler olacağı ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Zembilli dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Zembilli’nin merakla beklenen yeni bölümü 21 Şubat Cuma günü atv ekranlarındaki yerini alacak.

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Esma'yı yayla evinden kaçırmaya çalışan İlyas kaza yapar. Esma yaralanır. Son anda Adem yetişir ve Esma'yı hastaneye götürür. Jandarma her yerde İlyas'ı arar. İlyas her şeye rağmen Esma'nın peşini bırakmaz. Bu sırada Kadir'e bir telefon gelir, şehirde zengin birinin kızı evleniyordur.

Kadir, Vahit'i ikna etmek için camiye gider. Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur. Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir. Kadir, Nuran'ı ailelerin hışmından kurtarmak için herkese rest çeker ve Nuran'la evi terk ederler. Gecesinde katıldıkları düğünde, gelin kaçtığı için düğün iptal olur ancak Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Adem ve Fidan mutluluklarını yüzük takarak taçlandırırlar. Kadir, Vahit'in körlüğünü fırsata çevirir ve kör çalgıcılar arayan bir kınaya giderler. Tüm kasabanın da katıldığı bu kınada Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir. İlyas, Esma'yı evlenmek için bir yayla evine kaçırır. Esma, İlyas'ın başka bir yüzüyle tanışır. Şükran, abisinin Esma'nın kaçırılması işine karıştığını öğrenir. Vahit ve Tarık'tan yardım alarak Esma'yı kurtarmaya giderler. Esma'nın kaybolduğunu öğrenen İdris kalp spazmı geçirir. Münevver ise her şey düzelmeye başladı diye düşünürken Fidan'ın kendisine yalan söylediğini öğrenir.