Zembilli dizisinin Fidan'ı Damlasu İkizoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Damlasu İkizoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Zembilli dizisinde Fidan karakterine hayat veren Damla İkizoğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin Fidan'ı Damlasu İkizoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Damlasu İkizoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Zembilli dizisinin Fidan'ı Damlasu İkizoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Damlasu İkizoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:21

atv dizisi Zembilli'de Fidan Harmancı karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin Fidan'ı Damlasu İkizoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Damlasu İkizoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

DAMLASU İKİZOĞLU KİMDİR?

1998, Antalya doğumlu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimleri aldı. Reklam filmleri ile kamera karşısına geçen Damlasu İkizoğlu, birden fazla reklamda kendini göstermiştir.

DAMLASU İKİZOĞLU HANGİ DİZLERDE OYNADI?

Damlasu İkizoğlu Kardeşlerim ve Babil dizilerinde yer aldı.



Etiketler: #Damlasu İkizoğlu #zembilli dizisi #ATV

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