Zembilli dizisinin Fidan'ı Damlasu İkizoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Damlasu İkizoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Zembilli dizisinde Fidan karakterine hayat veren Damla İkizoğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin Fidan'ı Damlasu İkizoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Damlasu İkizoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
atv dizisi Zembilli'de Fidan Harmancı karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin Fidan'ı Damlasu İkizoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Damlasu İkizoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
DAMLASU İKİZOĞLU KİMDİR?
1998, Antalya doğumlu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimleri aldı. Reklam filmleri ile kamera karşısına geçen Damlasu İkizoğlu, birden fazla reklamda kendini göstermiştir.
DAMLASU İKİZOĞLU HANGİ DİZLERDE OYNADI?
Damlasu İkizoğlu Kardeşlerim ve Babil dizilerinde yer aldı.
Etiketler: #Damlasu İkizoğlu #zembilli dizisi #ATV
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Yeşil ve gri pasaportlar için açıklama geldi
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'
- Nejat İşler'in röportajı sosyal medyaya damga vurdu
- Mersin'de yetişiyor: Portakaldan fazla vitamin içeriyor
- 'Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın'
- Mülakat mülakat Cumhuriyeti yıkıyorlar
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması
- Özel'den 'Suriye' resti: Boynumuzun borcu!