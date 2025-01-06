Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 06.01.2025 - 10:49

atv dizisi Zembilli'de Esma Selek karakterine hayat veren Sude Zülal Güler'in yaşamı merak edildi. Yurttaşlar Sude Zülal Güler'in kim olduğunu araştırıyor. Peki, Zembilli dizisinin Esma'sı Sude Zülal Güler kim, kaç yaşında, nereli? Sude Zülal Güler hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Makedonya kökenli olan genç oyuncu, oyunculuk kariyerine 12 yaşında başladı.

SUDE ZÜLAL GÜLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2015-2016 - Mayıs Kraliçesi - Pınar

2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Ayşe Sultan

2017 - İsimsizler - Biruske / Umay

2020 - Şeref Sözü - İsra Adabeyli

2021 - Kazara Aşk - Şimal Karadeniz

2022 - Gülümse Kaderine - Yaren / Gülsün Güneş

Tozluyaka - Mavi Güneş

2023 - Gönül Dağı - Yeşim Soner

2024 - Bir Sevdadır - Yeşil Dağlıca

2025- - Zembilli - Esma