Zembilli dizisinin Esma'sı Sude Zülal Güler kim, kaç yaşında, nereli? Sude Zülal Güler hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Sude Zülal Güler'in yaşamı araştırılıyor. atv'nin yeni dizisi Zembilli'de Esma karakterine hayat veren oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin Esma'sı Sude Zülal Güler kim, kaç yaşında, nereli? Sude Zülal Güler hangi dizi ve filmlerde oynadı?
atv dizisi Zembilli'de Esma Selek karakterine hayat veren Sude Zülal Güler'in yaşamı merak edildi. Yurttaşlar Sude Zülal Güler'in kim olduğunu araştırıyor. Peki, Zembilli dizisinin Esma'sı Sude Zülal Güler kim, kaç yaşında, nereli? Sude Zülal Güler hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?
Sude Zülal Güler 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Makedonya kökenli olan genç oyuncu, oyunculuk kariyerine 12 yaşında başladı.
SUDE ZÜLAL GÜLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2015-2016 - Mayıs Kraliçesi - Pınar
2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Ayşe Sultan
2017 - İsimsizler - Biruske / Umay
2020 - Şeref Sözü - İsra Adabeyli
2021 - Kazara Aşk - Şimal Karadeniz
2022 - Gülümse Kaderine - Yaren / Gülsün Güneş
Tozluyaka - Mavi Güneş
2023 - Gönül Dağı - Yeşim Soner
2024 - Bir Sevdadır - Yeşil Dağlıca
2025- - Zembilli - Esma
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