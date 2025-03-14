Yayınlanma: 14.03.2025 - 21:34

Güncelleme: 14.03.2025 - 21:34

atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli'nin yeni bölümünde neler olacağı ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Zembilli dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Zembilli’nin merakla beklenen yeni bölümü 14 Mart Cuma günü atv ekranlarındaki yerini alacak.

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır. Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar. Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir. Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır. İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir. Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur. Zembilli kasabasında ramazan heyecanı başlamıştır. Tüm kasabalı geleneksel ilk iftarını kasaba meydanında yapar, ancak iftardan sonra Adem'i ve kasabalıyı korkunç bir olay beklemektedir.

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tüm kasabalı el birliğiyle yangını söndürmeye çalışsa da Adem'in dükkânı alevlere teslim olur. Mafya babasının kızı Didem ise sevgilisiyle kaçarken, Tarık'ın Erol'a vereceği paraları da yanına alır. Adem, yangın gecesi Mesut'un gördüğü adamın peşine düşer. Adem'i büyük bir tehlike beklemektedir. İlyas, Esma'nın evlilik kararından vazgeçmesini hazmedemez. Necip, Vahit ve Şükran'ın evlilik kararını duyunca Vahit'in imamlık hayallerini suya düşürecek bir hamlede bulunur. Bekir ve Refik, Kadir'in yeni evine iftara giderler. Tamir edilecek yerler için kolları sıvarlar, fakat beceriksizlikleri yüzünden evi su basar. Nuran ve Kadir ise büyük bir yanlış anlaşılmanın içine düşerler.