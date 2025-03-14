Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 21:24

Güncelleme: 14.03.2025 - 21:24

TRT ekranlarında yayımlanmaya başlayan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümünde neler olacağı ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar İstanbul’un 6. bölümü 14 Mart Cuma günü TRT ekranlarında yayımlanacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ali’nin teslim olmasının üzerinden bir ay geçmiş ve bu süreçte sabrı ve mücadelesi sınanmıştır. Ali’nin yokluğu bir yandan ailesine çok ağır gelirken, diğer yandan hayatlarına devam etmeye çalışırlar. Özlem ve Emin tüp bebek sürecinde, Gökhan kot işini büyütme çabasındadır.

Seher gazeteciliğe adım atmış ve yazıları büyük yankı uyandırmıştır ama babasıyla arasındaki uçurum derinleşmiştir. Annesinin eve dönmesi için yaptığı ısrar Seher’in aklını çelecek midir? Tüm aile sorunlarını bir kenara bırakan Seher kimsesiz çocuklar için büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikte Ali ve Seher uzun bir süre sonra tekrar bir araya gelir. Aralarındaki bağ ne kadar devam etse de anlatamadıkları şeyler onların birleşmesine engel olur.

Ali pes etmeden Tuğrul’un liderliğinde aldığı eğitime devam ederken, düşmanları onu ortadan kaldırmak için her yerde arar ama av sandıkları avcı olabilir mi? Ali ve Kenan arasındaki savaş, geri dönülemez bir noktaya ulaşır. Vezir Han’da gerçekleşecek Bosna Dayanışma Gecesi’nde Seher, Ali’den bir itiraf beklerken, Ali etrafındakilerin ihanetine tanık olur. Bu gece yalnızca dayanışma için mi yoksa büyük hesaplaşmaların başlangıcı mıdır?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti... Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Cihangir Ceyhan - Ali

Alina Boz - Seher

Hüseyin Avni Danyal - Çetin

Murat Daltaban - Kenan

Deniz Celiloğlu - Emin

Kaan Taşaner - Gökhan