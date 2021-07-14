Adana'da orman yangını
Adana’nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı.
Pozantı ilçesine bağlı Alpu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.
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