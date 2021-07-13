Ağ ve misinalardan kurtarılıp denize bırakıldı

13 Temmuz 2021 Salı, 14:42

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü Dalgıçları Özge Demirkoparan ve Gökhan Bahar, kendilerine teslim edilen yeşil deniz kaplumbağasını takıldıkları ağlardan ve misinalardan kurtardıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bıraktı.

Dalgıç Özge Demirkoparan, vatandaşların kıyıdaki Yumurtalık Kalesine yakın bir alanda ağzına ve yüzgeçlerine misina takılmış ve ağa dolanmış olan kaplumbağayı bulup kendilerine getirdiğini belirterek, "Doğru teknik ile müdahale ettik. Misinayı çıkardık. Kontrollerini yaptık ve ait olduğu denize bıraktık” dedi.

Dalgıç Gökhan Bahar ise özellikle yaz aylarında bu canlıların korunması ve kollanmasına Karataş ve Yumurtalık sahillerinde dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Sahilde görülen ve denize gitmeyen deniz kaplumbağası görüldüğünde mutlala görevlilere haber verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.