AKP'li belediye AKP'lilere hesap sordu: 45 milyon dolar nerede?

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:19

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en çok konuşulan belediyelerinden biri...

Belediyenin eski başkanı AKP'li Enver Yılmaz, 18 Eylül 2018 yılında Belediye Başkanlığı’ndan “Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum” diyerek istifa etmişti.

Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Ordu'da bir şeylere müdahale edildiyse sebeplerini anlıyor olmalısınız" açıklamasını yapmıştı.

YILMAZ GİTTİ AMA TARTIŞMALAR BİTMEDİ: 45 MİLYON DOLAR NEREYE GİTTİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda artık Enver Yılmaz oturmuyor.

İstifasının üzerinden üç yıl geçti ancak Yılmaz’la ilgili tartışmalar bitmedi.

Ünye Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan Meclis toplantısı geçen günlerde gerçekleşti. Toplantıya, Ünye Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Adem Atik’in sözleri damga vurdu.

Ünye Limanı’nda yaşananlara değinen AKP’li Atik, limanın 2015 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini, o dönemde 45 milyon dolarlık döngü sağlandığını ancak bu paranın yatırıma dönüşmediğini kaydetti. Atik, “Bu paralar nereye gitti?” diye sordu. AKP'li Atik'in hedef aldığı dönemlerde de AKP'li isimler görevdeydi.

Atik şu ifadeleri kullandı:

“Ünye Limanı, Ünye’nin en önemli projelerinden bir tanesi. 1990’lı yıllardan itibaren 2003 yılına kadar çalıştırıldı. 2007 yılından 2012 yılına kadar Ünye Belediyesi’ndeydi. 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi’ne devroldu. Burada bu zamana kadar 45 Milyon dolar, Ünye’nin parası bu. Bu parayla 3 tane Ünye Limanı yapıyorsunuz. Bu para bu sistem içerisinde dönmüş ama yatırıma dönüşmemiş. Ünye Çimento’nun kullandığı zamanki liman ne ise hala aynı sistemle devam ediyor. Bu paralar nereye gitti, bu paralar yatırım olarak nerelerde dönüştü? Bunların sorgulanması gerekiyor.”

“BU ZAMANA KADAR BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPILMAMIŞ”

Atik açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Diğer bir dikkat çeken durum ise Ünye Limanı’ndaki rıhtım Ünye Çimento’ya ait. Ünye Çimento buraları kullanırken öncelik hakkına sahip. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci bir rıhtım çalışması yaptık. Çünkü limanın gemi kapasitesi artsın, gelen gemiler beklemesin, yatırımcılar daha fazla gelsin diye. İkinci rıhtımın maliyeti yaklaşık 5,5-6 Milyon TL. Ünye Limanı’nın bir yıllık kazancı net karı 10 Milyon TL. Yani 6 aylık çalışmayla ikinci rıhtım yapılabiliniyordu. Ama maalesef bu zamana kadar böyle bir çalışma yapılmamış. Ama ne zamanki Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattığında çeşitli söylemler ortaya atıldı. Asıl sorulması gereken bu zaman kadar neden bu yatırımın yapılmadığıdır.”

Atik'in hedef aldığı dönemlerde görevde hep AKP'li isimler vardı.

Edinilen bilgilere göre; 45 milyon dolarlık bir gelirin olup olmadığı eğer olduysa bu paranın ne yapıldığıyla ilgili araştırma yapılacak.

Kaynak: Odatv