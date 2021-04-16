AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf

16 Nisan 2021 Cuma, 15:43

Haber Türk’te yayınlanan Nedir Ne Değildir? programın İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve eski bürokrat, Haber Türk yazarı Kemal Öztürk ve AKP 22. dönem milletvekili Resul Tosun konuk oldu.

Canlı yayında CHP’li Zeynel Emre’nin "15 Temmuz Gerçekleri" kitabı konuşulurken AKP'li Resul Tosun'dan dikkat çeken açıklama geldi.

AKP’nin FETÖ’ye müsamaha gösterdiğini dile getiren Tosun, "Bu örgüte evet, müsamahakâr davranmışlardır." şeklinde konuştu.

Tosun’un açıklamaları şöyle:

"AK Parti hükümetleri de geçmişteki bütün geçmişteki hükümetler gibi o zaman ‘Hizmet Cemaati’ olarak bilinen daha sonra örgüt olduğu ortaya çıkan bu örgüte evet, müsamahakâr davranmışlardır. Bakın eğer bu müsamahakâr davranmaları içerisinde suç oluşturacak işlem varsa bunu savunmak mümkün değildir. Bunun adresi hukuktur, cezasını çekmelidir."