AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:48

Üsküdar’da AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir kadın YOL TV’ye konuştu. Kadın, “Oy vermeye pişman ediyorlar. Benim 2 oğlum iki yıldır işsiz. Belediye ekmeği değil mi bu? Neden kaldırıyorlar? O kadar oy atıyoruz. Bir kere bize yardım ettiler mi? Artık oy vermem.” diyerek isyan etti.