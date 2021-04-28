AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Halk Ekmek büfelerinin engelleme çalışmalarına AKP’li bir seçmen isyan etti.
Üsküdar’da AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir kadın YOL TV’ye konuştu. Kadın, “Oy vermeye pişman ediyorlar. Benim 2 oğlum iki yıldır işsiz. Belediye ekmeği değil mi bu? Neden kaldırıyorlar? O kadar oy atıyoruz. Bir kere bize yardım ettiler mi? Artık oy vermem.” diyerek isyan etti.
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