'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında bir yurttaşın dikkat çeken tepkisiyle karşılaştı. Yurttaş "Vallahi ben açım şu anda" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında konuşma yaparken bir yurttaşın gösterdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu.
AKP'li Ünal'ın muhalefeti hedef alan sözlerinden sonra bir yurttaş, asıl sorunun işsizlik olduğunu dile getirdi.
"Kendim de AK Parti'deyim" diyen yurttaş, "Sayın bakanım ülkede esas sorun işsizlik. Vallahi ben açım şu anda" diyerek ülkedeki ekonomik krize değindi.
SALONDAN ÇIKARILDI
Yurttaşın sözlerinden sonra görevliler tarafından dışarı çıkarılması dikkatlerden kaçmadı.
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