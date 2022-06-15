Akşener Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:46

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde siyasi partilerin genel başkanlarını ziyarete devam ediyor



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