Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü
Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görüntülendi. Ankara semalarından da görülen uydular kameralara yansıdı.
Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görüntülendi. Ankara semalarından da görülen uydular kameralara yansıdı. Uydu takımları, Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edildi. Bu proje kapsamında da binden fazla Starlink uydusu uzaya salındı. Bu uydular Türkiye'den de görüldü.
BAKAN VARANK DA PAYLAŞTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Varank paylaşımında, “Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması” ifadelerini kullandı.
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