Ankara'da hortum korku dolu anlar yaşattı
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar ilçesinin Tuzgölüne yakın kısmındaki mahallelerde hortum oluştu. İlçenin bir çok yerinden gözüken hortum ilçe sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İlk alınan bilgilere göre hortum sırasında her hangi bir hasar oluşmadı.
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