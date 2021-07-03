Ankara'da hortum korku dolu anlar yaşattı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:24

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar ilçesinin Tuzgölüne yakın kısmındaki mahallelerde hortum oluştu. İlçenin bir çok yerinden gözüken hortum ilçe sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İlk alınan bilgilere göre hortum sırasında her hangi bir hasar oluşmadı.