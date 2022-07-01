Ankara'da yurttaştan Babacan'a: 'AKP Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım, şimdi yaka silkiyoruz'
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Ankara Nallıhan’da dinlediği yurttaş, “Ben eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Siz ekonomi bakanıydınız, hızlıydık. İyiydi. Şimdi ben kamuda işçiyim. Şu an izindeyim, ek iş yapıyorum. Şimdi yaka silkiyoruz” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Nallıhan’da esnafı ziyaret etti, yurttaşın derdini dinledi.
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