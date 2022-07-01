Ankara'da yurttaştan Babacan'a: 'AKP Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım, şimdi yaka silkiyoruz'
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Ankara Nallıhan’da dinlediği yurttaş, “Ben eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Siz ekonomi bakanıydınız, hızlıydık. İyiydi. Şimdi ben kamuda işçiyim. Şu an izindeyim, ek iş yapıyorum. Şimdi yaka silkiyoruz” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Nallıhan’da esnafı ziyaret etti, yurttaşın derdini dinledi.
Bir vatandaş Babacan’a, “Ben de eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Siz Ekonomi Bakanı’ydınız” dedi. Babacan’ın “O dönem iyiydi” demesi üzerine yurttaş, “O zaman hızlıydık. İyiydi. Şimdi ben kamuda işçiyim. Şu an izindeyim. Ek iş yapıyorum. Şimdi yaka silkiyoruz” dedi.
“ALTILI MASADA ALTI PARTİ TEK PARTİ OLMADI”
Babacan, aynı yurttaşın “Altılı masadan ayrılın, biz sizi tek başınıza iktidara getirelim” demesi üzerine “Demin çay içtik, ‘Sakın ha ayrılmayın’ diyorlar. Kimi öyle, kimi böyle diyor. Biz DEVA Partisi olarak ayrı bir partiyiz. Altılı masaya oturunca altı parti birleşip tek parti oldu değil yani” dedi.
Babacan, ekonomik krizi simit alan bir yurttaşı göstererek anlattı. Babacan’ın “Susamlısına parası yetmedi, susamsızını alıyor. Susamlı simit 5 lira” sözleri üzerine simit alan yurttaş, “Hanım burada, yoksa yemem. Aç giderim” dedi.
“BU HÜKÛMET OLDUKÇA ZAMLAR DURMAZ”
Babacan, bir esnafın “Başkanım bu zamlar dursun istiyoruz artık. Aldığım hiçbir malı bir daha yerine koyamıyorum” sözlerine “Bu hükümet iş başında olduğu sürece zamların durması mümkün değil. Ekonomiyi ayakta tutan adalettir. Adalet olmayınca ekonomi ayakta durmaz, mümkün değil” yanıtını verdi.
Video Haberler
- Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf durdurdu
- İstanbu Silivri'de otobüs alev alev yandı
- Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı'nın önemi nedir?
- Sancaktepe' de İETT otobüsü anne ve çocuğuna çarptı
- Yusuf Kaplan'ın 'laiklik' nefreti
- 'Pepublic' yazınca yakalandılar
- Ümraniye'deki kadın cinayetinde yeni gelişme!
- Bolu'da su samurunun akıntıya karşı yüzmesi kamerada
- Hapishane tasarımlı kafeye yoğun ilgi
- Yardımına çevredeki itfaiye ekibi yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Sedat Peker hareketliliği!
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- İşte masada konuşulan rakam
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'