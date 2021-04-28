Antrenmanda şaşkına çeviren anlar: Karşılarına timsah çıktı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 17:31

Futbolcular korkuyla ne yapacaklarını şaşırırken bir görevli timsahı kuyruğundan çekerek kaçırmaya çalıştı. Oyuncular ilk anın şaşkınlığını üzerlerinden attıktan sonra timsahla selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Toronto ertesi gün Meksika'nın Cruz Azul takımına karşı oynadığı maçı 3-1 kaybetti. Neyse ki taraftarlar yenilgiyi ‘‘timsah korkusuna’’ bağladı.



Kaynak: NTV