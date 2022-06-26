Araç üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençlerin otomobilin üzerine çıkıp, kapılarını açarak trafikteki tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.
İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde tavanında bir şahıs ve açık olan kapılardan dışarıya sarkan 3 şahsın bulunduğu 16 AEA 431 plakalı otomobil tehlikeye davetiye çıkardı.
Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Jandarma ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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