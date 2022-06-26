Araç üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençlerin otomobilin üzerine çıkıp, kapılarını açarak trafikteki tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

İHA
26 Haziran 2022 Pazar, 12:39

İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde tavanında bir şahıs ve açık olan kapılardan dışarıya sarkan 3 şahsın bulunduğu 16 AEA 431 plakalı otomobil tehlikeye davetiye çıkardı.

Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Jandarma ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Yolculuk Bursa İnegöl

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