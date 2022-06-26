Araç üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

26 Haziran 2022 Pazar, 12:39

İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde tavanında bir şahıs ve açık olan kapılardan dışarıya sarkan 3 şahsın bulunduğu 16 AEA 431 plakalı otomobil tehlikeye davetiye çıkardı.

Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Jandarma ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.