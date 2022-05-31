Arkadaşının başına 'piknik tüpüyle' vurdu!

31 Mayıs 2022 Salı, 15:27

Olay, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de meydana geldi. Göksel Paçaman, iş yerini kapatacağı sırada yanına arkadaşı M.B. geldi. Paçaman ile M.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Göksel Paçaman, M.B.'yi iş yerinin dışına çıkardı. Bu sırada M.B., iş yerini kilitlemek için arkasını dönen Paçaman'ın başına, yerde bulduğu piknik tüpüyle vurdu.



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