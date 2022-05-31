Arkadaşının başına 'piknik tüpüyle' vurdu!
Edirne'nin Keşan ilçesinde M.B., tartıştığı arkadaşı Göksel Paçaman'ı (39) başına piknik tüpüyle vurarak ağır yaraladı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de meydana geldi. Göksel Paçaman, iş yerini kapatacağı sırada yanına arkadaşı M.B. geldi. Paçaman ile M.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Göksel Paçaman, M.B.'yi iş yerinin dışına çıkardı. Bu sırada M.B., iş yerini kilitlemek için arkasını dönen Paçaman'ın başına, yerde bulduğu piknik tüpüyle vurdu.
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