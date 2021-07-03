Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı kamerada

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:21

Olay, önceki gece Arnavutköy Merkez Mahallesi Şener Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen şahıs 14 yaşındaki bir çocuğa sosyal medya üzerinden istismar mesajları attı. Mesajlardan rahatsız olan çocuk, durumu ailesine anlatarak yardım istedi.

ÇOCUĞUN AİLESİNDEN TACİZCİYE BULUŞMA TUZAĞI

İstismara maruz kalan çocuğun yardımı sonrasında aile, çocuğun sosyal medya hesabı üzerinden istismarcıyla yazışmaya başladı. Çocukmuş gibi yazışan aile fertleri, istismarcıyla buluşmak için nokta belirleyip oraya çağırdı. İstismarcının durumdan şüphelenmemesi için aile, bir süre daha yazışmaya devam etti.

TACİZCİYİ ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Durumdan şüphelenmeyen istismarcı, belirtilen gün ve saatte buluşma noktasına gelince hayatının şokunu yaşadı. Aile fertleri çocuk istismarcısını yakalayarak sokakta meydan dayağı attı, bir süre sonrada polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülen çocuk istismarcısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İSTİSMARCIYA MEYDAN DAYAĞI KAMERADA

Arnavutköy’de istismarcının sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği çocuğun ailesinden dayak yediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, istismarcının gelmesi ve aile fertlerinin istismarcıyı darbettiği ve bir süre sonrada polisin gelerek istismarcıyı yakaladığı görülüyor.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

-Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçma eğilimi göstermesi -Cinsel davranışlarda artış yaşanması -Uyku sorunları, kabuslar -Depresyon ya da içine kapanma durumları -Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler ya da genital organlarında bir sorun olduğunu düşünmesi -Çizim veya oynadığı oyunlarda cinsellik ögelerini kullanması -Cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı gibi belirtiler gözlemlendiğinde, çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenilmelidir.



