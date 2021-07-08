Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
Artvin ve ilçelerinde aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Merkeze bağlı Maden köyü ve Yusufeli ilçesi Boyalı köyünde etkili olan dolu yağışı bazı tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu.
Boyalı köyü sakinlerinden Sibel Yağcı, Temmuz ayında dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünen dağların görüntüsünü kayıt altına aldı. Kuraklığın ardından yağan dolu ise şaşkınlığa neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kısa süre etkili olmasının ardından hayat yeniden normale döndü.
Video Haberler
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
- Silahlı kavgada yaralanan film oyuncusu tutuklandı
- 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
- Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı
- Meclis'te gergin anlar! Ağbaba'nın üzerine yürüdüler