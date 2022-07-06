Avcılar'da gece yarısı ilginç olay: Kız çocuğu bir adamı sopayla kovaladı

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Avcılar'da dün gece saat 01.15 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Bir kız çocuğu elindeki sopayla bir adamı kovalayarak '5 gündür eve gelmiyorsun' diye bağırdı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:06

İstanbul Avcılar'da dün gece yarısı güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü takıldı.

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Avcılar

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