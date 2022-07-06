Avcılar'da gece yarısı ilginç olay: Kız çocuğu bir adamı sopayla kovaladı
Avcılar'da dün gece saat 01.15 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Bir kız çocuğu elindeki sopayla bir adamı kovalayarak '5 gündür eve gelmiyorsun' diye bağırdı.
İstanbul Avcılar'da dün gece yarısı güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü takıldı.
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