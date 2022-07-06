Avcılar'da gece yarısı ilginç olay: Kız çocuğu bir adamı sopayla kovaladı

Avcılar'da dün gece saat 01.15 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Bir kız çocuğu elindeki sopayla bir adamı kovalayarak '5 gündür eve gelmiyorsun' diye bağırdı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:08
Avcılar'da gece yarısı ilginç olay: Kız çocuğu bir adamı sopayla kovaladı
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İstanbul Avcılar'da dün gece yarısı güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü takıldı.

Bir kız çocuğu sopayla kovaladığı bir adama, '5 gündür eve gelmiyorsun' diye bağırdı. Gece geç saat olmasına rağmen takım elbiseli olan adamın, sopa darbelerinden kaçınmak için kız çocuğuna müdahale ettiği gözlendi.

Çocuğun arkasından gelen bir kadının da adama tepki gösterdiği dikkat çekerken, çevredekilerin şaşkın bakışlarla bu ilginç durumu izlediği görüldü. 

Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'nde dün saat 01.15 sıralarında yaşanan olayda, kız çocuğunun '5 gündür eve gelmiyorsun' sözleri ve arkasından gelen kadının tepkilerinden ailevi bir tartışma olduğu anlaşıldı. 


Avcılar
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